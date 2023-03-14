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Цього року на реалізацію проєктів відбудови України потрібно 17 млрд доларів, – Шмигаль

Наразі Україна, Світовий банк, Євросоюз та ООН проводять другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення.

Цього року на реалізацію проєктів відбудови України потрібно 17 млрд доларів, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна планує активізувати формат “Фінансового Рамштайну” для визначення джерел фінансування проєктів відбудови.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 14 березня.

“У відбудови цьогоріч буде 4 основні напрями: енергетика, житло, розмінування та критична інфраструктура. Плануємо активізувати формат “Фінансового Рамштайну” для визначення джерел фінансування проєктів відбудови. Потребуємо для цього, за попередніми оцінками, 17 млрд доларів лише на цей рік”, – зазначив глава Кабміна.

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Він додав, що зараз Україна, Світовий банк, Євросоюз та ООН спільно проводять другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення. Також уряд працює над впровадженням єдиної цифрової аналітично-інформаційної системи управління процесом відбудови.

“Прямо зараз ми доопрацьовуємо Державний реєстр пошкодженого і знищеного майна. Паралельно запускаємо програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Відновлення критичної інфраструктури передбачатиме також її модернізацію. Все це на порядку денному”, – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

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