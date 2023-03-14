Цього року на реалізацію проєктів відбудови України потрібно 17 млрд доларів, – Шмигаль

Наразі Україна, Світовий банк, Євросоюз та ООН проводять другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення.

Україна планує активізувати формат “Фінансового Рамштайну” для визначення джерел фінансування проєктів відбудови.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 14 березня.

“У відбудови цьогоріч буде 4 основні напрями: енергетика, житло, розмінування та критична інфраструктура. Плануємо активізувати формат “Фінансового Рамштайну” для визначення джерел фінансування проєктів відбудови. Потребуємо для цього, за попередніми оцінками, 17 млрд доларів лише на цей рік”, – зазначив глава Кабміна.

Він додав, що зараз Україна, Світовий банк, Євросоюз та ООН спільно проводять другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення. Також уряд працює над впровадженням єдиної цифрової аналітично-інформаційної системи управління процесом відбудови.

“Прямо зараз ми доопрацьовуємо Державний реєстр пошкодженого і знищеного майна. Паралельно запускаємо програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Відновлення критичної інфраструктури передбачатиме також її модернізацію. Все це на порядку денному”, – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.