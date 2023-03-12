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Відключення світла: на Одещині стабілізували ситуацію

Вночі енергетики закінчили перепідключати високовольтне обладнання.

Відключення світла: на Одещині стабілізували ситуацію
Фото: ДТЕК

Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом в Одесі та області.

Про це повідомляє у Телеграм компанія ДТЕК.

Зазначається, що вночі 12 березня енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання. Це дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання у регіоні.

Наразі все жителі Одеси та області зі світлом, дефіциту в енергосистемі немає. Це означає, що планових відключень світла у регіоні не буде.

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Нагадаємо, що 12 березня компанія Укренерго повідомила, що наявних обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб покрити потреби споживачів. 

Також у Харкові поновили рух метро, який 12 березня було відновлено, а потім призупинено через аварійну ситуацію в енергетиці.

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