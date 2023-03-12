ВР планує збільшити військові видатки на 500 млрд гривень у 2023 році

Це найбільше збільшення бюджету в історії України.

У Верховній Раді планують змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд гривень.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, збільшення військових видатків на 500 млрд гривень є найбільшими за всю історію України. Прийняття змін планується вже цього тижня.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд гривень. Це перші зміни до держбюджету-2023.