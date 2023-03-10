Епіцентр відкриває другу чергу оновлення найбільшого торговельного центру мережі

В оновленому ТЦ Епіцентр у Києві відкриється Центр енергоефективних рішень, Bakery лабораторія та нова для мережі сервісна зона Мультисервіс з пральнею та хімчисткою.

Запуск в роботу другої черги оновленого ТЦ Епіцентр на вул. Полярній, 20-Д у Києві відбудеться вже 11 березня. Друга черга оновлення ТЦ передбачає відкриття інноваційних магазинів формату shop in shop та запуск абсолютно нових для компанії сервісів.

Офіційна програма відкриття, включно з майстер-класами, розіграшем цінних призів та акціями для покупців, пройде 11-12 та 18-19 березня. Зокрема, передбачено розіграш 20 смартфонів (в тому числі iPhone 14 та флагманський Samsung), частування піцою, розіграш б’юті-набору до дня народження магазину Mon Cheri, дегустації продуктів власного виробництва на Food Market та різноманітні майстер-класи.

На одному із входів до ТЦ з’явиться зона Мультисервіс. Вже до звичного клієнтам компанії Ключмайстру (виготовлення ключів) тут додадуться майстерня з ремонту одягу, пральня та хімчистка. Така сервісна зона в мережі Епіцентр з’явиться вперше, проте надалі компанія планує відкриття аналогічних сервісів і в інших ТЦ компанії.

Ще однією новацією ТЦ стане запуск Центру енергоефективних рішень, де можна буде придбати сонячні батареї, джерела безперебійного живлення, теплові насоси та інвектори.

Для тих хто мріє про власну справу, у межах салону торговельного обладнання площею 320 кв. м буде представлено концепт Bakery лабораторії Polinn, як готового рішення для бізнесу, де проходитимуть майстер-класи з випікання хліба та хлібобулочних виробів.

У межах відділу Вироби з металу, який займатиме площу в 1700 кв. м, буде представлено салон торговельного обладнання (320 кв. м).

Для зручності покупців у ТЦ з’явиться ще один Food Market, що розташується на вході D. А поруч відкриється оновлений ресторан Benicasim, де крім кулінарії та готових страв можна буде замовити піцу та бургери.

Загалом в рамках другої черги комплексу запускається оновлений торговий простір площею понад 20 000 кв. м.

Зазначимо, що ТЦ Епіцентр на Полярній – найбільший в мережі компанії. Торговий об’єкт площею 105 кв. м розпочав роботу ще в 2014 році. А торік компанія розпочала проєкт оновлення ТЦ із впровадженням новітніх ритейл-концептів формату shop in shop, а також розширенням асортименту товарів та переліку послуг. Перша черга оновленого ТЦ була запущена в грудні 2022-го.

Тоді тут відкрився сучасний Food Market площею майже 3700 кв. м та зоною фуд-корту на 250 місць, оновлений Центр Техніки ЦеТе (3200 кв. м), магазин зоотоварів Lapki (670 кв. м) та інші торгові концепти компанії – канцтовари Пиши Малюй, товари для відпочинку All4Rest, косметично-парфумерний бутик MonCheri, магазин спорттоварів Intersport, Садовий центр тощо. В рамках масштабного реформату об’єкта компанія також планує провести третю чергу оновлення, в рамках якої буде перебудовано другий поверх торговельного центру.