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Незабаром Кабмін відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах програми "5-7-9", - Мінагрополітики

Розмір кредитної гарантії буде на рівні 50% від суми кредиту.

Незабаром Кабмін відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах програми "5-7-9", - Мінагрополітики
Фото: kmu.gov.ua

Найближчим часом Кабінет Міністрів відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах державної програми "5-7-9".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі з аграріями окупованих та деокупованих територій України, передає пресслужба Мінагрополітики.

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За словами Сольського, розмір кредитної гарантії буде на рівні 50% від суми кредиту.

Щодо податкових і митних пільг, то у парламенті перебувають законопроєкти, якими передбачено звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях. Також мають звільнити від сплати податку на нерухомість власників знищеного або пошкодженого майна в результаті збройної агресії Росії.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку заявили, що допускають зростання проблемних кредитів через блекаути та обстріли.

Верховна Рада у січні ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану. Ним передбачено, що аграрії отримають гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна.

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