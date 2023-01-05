У НБУ допускають зростання проблемних кредитів через блекаути та обстріли

Однак атаки не зможуть підірвати стабільність банківської системи в цілому

Терористичні атаки РФ на цивільну інфраструктуру України пригнічують економіку та можуть мати наслідком помітне погіршення якості кредитного портфеля комерційних банків.

Про це у коментарі для LB.ua повідомила перша заступниця Голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

«На сьогодні близько 20% кредитного портфеля вже визнано такими, що не працюють або ж перебуває в зоні ризику. Відсутність електроенергії внаслідок терористичних атак є підставою для погіршення прогнозу якості кредитного портфеля – за умови тривалого збереження поточних проблем в енергетиці частка втрат може сягнути 30%», - цитує прес-служба регулятора її слова.

Катерина Рожкова додала, що терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру та спровоковане такими діями подальше пригнічення економіки є сьогодні одним з основних джерел ризиків для фінансової системи.

"У 2022 році ВВП впаде приблизно на третину, а наступного – зростатиме повільніше, ніж прогнозувалося до масованих ракетних обстрілів. Це сповільнить відновлення попиту на фінансові послуги й спричинить додаткові кредитні та операційні втрати банків. Адже проблеми з електропостачанням погіршуватимуть показники діяльності навіть діючого бізнесу, який досі вчасно обслуговував кредити. А витрати банків додатково зростуть на забезпечення безперервності діяльності", - каже фінансист.

Так, станом на початок грудня додаткові операційні збитки вже сягнули близько 300 млн грн. Більша частина втрат припадає на великі фінустанови зі значною кількістю відділень.

"Однак саме завдяки збереженню безперервності платежів та роботи мережі банківських відділень від початку повномасштабного вторгнення рф довіра до банків, зокрема з боку вкладників, залишається на високому рівні", - констатує Катерина Рожкова.