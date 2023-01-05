Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?

Що сталося з процедурами державних закупівель і що з ними буде далі?

Хоча в Мінекономіки пояснюють – зміни тимчасові й потрібні, бо через блекаути частина учасників торгів просто не може подати пропозиції на тендери, тому не вдається провести аукціони.

З третього січня всі торги, оголошені в Prozorro відбуватимуться без аукціону, як до цього. Таке рішення уряду обурило представників громадянського суспільства і навіть парламентарів. Кажуть: це повернення до масштабних схем розкрадання бюджетних коштів і відмова від однієї з найбільших антикорупційних реформ.

Фото: espreso.tv

Державні закупівлі вже не «прозорі»?

Державні закупівлі – це всі купівлі державних замовників. І з 2016 року вони називаються публічними закупівлями і всі офіційні держустанови мають здійснювати їх через ProZorro.

А ProZorro, це електронна система публічних закупівель (онлайн-платформа), де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг. На ній представники бізнесу змагаються за можливість поставити це державі. Роботу платформи забезпечує держпідприємство (ДП) «ПРОЗОРРО».

«Відмінили рівно те, чим гордились «прозорщики» з моменту створення нової системи після Майдану. Кабмін прийняв рішення про повну відміну аукціонів на відкритих торгах. Тобто переможця тепер визначатимуть по стартовій заявці учасників. Їм не дадуть можливості проторгуватись вниз для економії бюджетних грошей», – зазначив засновник проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Та додав, що рішення має очевидні корупційні ризики.

«Залишилось ще поновити Тендерну палату («Тендерну палату» називають однією з найбільших корупційних схем в історії України. У 2006-2008 Тендерна палата та ряд схожих структур виступали посередниками у державних закупівлях, якому учасник торгів мав платити за консультації, оформлення документів тощо, – LB.ua) і відкрити офіс на Прорізній для прийому прохачів, що хочуть «одним глазком глянуть» на вже подану пропозицію конкурента, хочу свою на 5 копійок меншою зробить», – додав він.

Фото: politeka.net Редактор 'Наших грошей' Юрій Ніколов

На схожі загрози звернули увагу і в парламенті. Причому – представники президентської фракції.

«Прийняття вказаної Постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи ProZorro», – йдеться в листі фракції «Слуга Народу», який офіційно направили до уряду.

Щоправда, як пояснили LB.ua джерела в парламенті, така заява була викликана несвоєчасною комунікацією з урядом, внаслідок чого й сталось нерозумінням ситуації.

«Не розібрались та поспішили. «Зради» (шкоди інтересам держави, – LB.ua) там немає», – заявив співрозмовник LB.ua у фракції на наступний день після оприлюднення тексту листа.

Що змінила постанова уряду в роботі ProZorro?

До 3 січня аукціони передбачали можливість зниження ціни продавцями тричі (в три етапи). Відміна передбачає, що це можна робити лише раз – вже в момент подання пропозиції. Виграє той хто дав найменшу ціну. Тобто скасована необхідність тричі робити ставку під час торгів, а всі інші вимоги до учасників, зокрема щодо відкритості інформації, та можливості контролю, зберігаються.

«Зараз ці зміни, які внесені, вони відміняють останній крок того «трьох етапного» аукціону, який був. Коли учасники тричі мали змогу пропонувати ціну. Але принци відкритості та конкуренції, оприлюднення даних та відповідних процедур зберігаються», – розповів LB.ua директор програми інноваційних проектів Transparency International Україна Віктор Нестуля.

Фото: evo.business Директор програми інноваційних проектів Transparency International Україна Віктор Нестуля

Зараз у тендерах залишаються такі процедури:

оголошення початку закупівлі;

питання по процедурі;

оскарження умов тендеру;

подача пропозицій;

оцінка пропозицій;

оскарження оцінки;

звітування по контракту.

Як новації пояснюють в уряді та ПРОЗОРРО?

У Мінекономіки зазначають, що електронні аукціони на платформі для державних закупівель ProZorro скасували тимчасово та вимушено, через блекаути.

«В умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується», – зазначила заступниця міністерки економіки Надія Бігун.

За її словами, «через блекаут часто підприємці не можуть приймати участь в аукціонах, коли треба робити ставки на пониження за 2 хвилини».

Фото: fakty.com.ua Заступниця міністра економіки Надія Бігун

Відповідно до постанови, аукціони скасовані тільки на 6 місяців. При цьому, чиновниця не виключає того, що їх можуть повернути і раніше.

Виконувачка обов’язків директора держпідприємства «ПРОЗОРРО» Наталя Шимко в коментарі для LB.ua теж вказала на блекаути серед причин, та нагадує, що з початку великої війни Кабмін взагалі дозволив державні закупівлі поза ProZorro і лише влітку 2022 року частково повернув використання он-лайн майданчика.

«Маємо унікальний приклад того, що навіть під час війни державні закупівлі відбуваються через електронну систему. Тож те, що ProZorro функціонує, це вже маленька перемога», – сказала вона.

Хоча, серед причин рішення все ж є певні негативні сигнали для громадськості. Щоправда, вони, більше свідчать про нинішній стан економіки, ніж про корупційні схеми.

Наталя Шимко, нагадала, що участь у торгах на майданчику загалом відкрита для усіх охочих бізнесменів, однак їх мало.

«Участь у закупівельних процедурах у нас доступна, як і має бути. Але, на жаль, активність бізнесу зараз дуже низька. Ви бачите це зараз – велика частина заявок від одного учасника», – зазначила вона.

Фото: adm.dp.gov.ua Виконувачка обов’язків директора держпідприємства «ПРОЗОРРО» Наталя Шимко

За даними Надії Бігун в середньому у 2022 році 66% торгів мали лише одного учасника і станом на кінець року ця цифра виросла до 88%.

«Зараз мало процедур взагалі відбуваються із аукціоном (пам‘ятаєте там треба більше за 2 учасників, а у учасників не дуже зараз із участю), – констатував ексдиректор ДП «ПРОЗОРРО» Василь Задворний.

Що кажуть причетні?

В цілому більшість фахівців сприймають аргументи Мінекономіки.

«Спочатку був вражений таким кроком (скасуванням аукціонів, – LB.ua). Але вчора розмовляв з цього приводу з декількома досвідченими та постійними постачальниками. Вони сказали, що справді складно брати участь в аукціоні без інтернету та без світла», – зазначив юрист Олександр Нікітєнков з компанії «Праве діло», що спеціалізується на тендерному супроводі.

Колишній заступник міністра економіки та торгівлі Максим Нефьодов, якого часто називають ідеологом системи ProZorro, теж визнає, що доцільність подібних змін на час блекаутів є.

«Але це має бути тимчасове рішення. Інакше – таки зрада», – зазначив він.

На слушність причини вказав і Василь Задворний.

«Аукціони – єдиний етап супер короткий по часу: 10-15 хв. Тобто якщо вам «вирубили» світло в момент подачі пропозиції (і ви не робите це в останній момент) то у вас буде ще 1-2-3 дні на відправку файлу. З аукціоном все не так: «вирубили» аварійно – привіт», – констатував він.

Які наслідки може мати рішення щодо скасування аукціонів?

Задворний вважає, що скасування змагальності на аукціонах теоретично може призвести до певного дорожчання товарів, які купують. Але не завжди.

«Зберігається економія через те, що той хто подав кращу ціну – той і встає на оцінку першим. Та втрачається економія через те, що не відбувається зниження ціни на аукціоні», – сказав він.

Хоча Віктор Нестуля звернув увагу на дослідження, які демонструють, що за нинішніх умов результати цілком можуть бути співставними з попередніми.

«Зараз, на справді, в закупівлях через ProZorro ми маємо справу з тим, що у світі називають «сліпий» одно етапний аукціон». І є кілька досліджень, які свідчать, що його результати не гірші, ніж на «трьох етапних» аукціонах. Є й практичний досвід Молдови, де діє система аналогічна ProZorro. Там замовникам дозволено обирати між цими двома видами аукціонів. І, виявляється, на справді, на «сліпих» аукціонах зниження ціни буває навіть більше, ніж на «трьох етапних», – зазначив експерт.

Що чекає на держзакупівлі в 2023 році?

Попри те, що чиновники говорять, що готові скасувати зміни, вони можуть стати частиною загальної практики. Оскільки це – вимога наших міжнародних партнерів, зокрема для того, аби майданчик ProZorro можна було використовувати для фінансування відновлення країни. І саме наші партнери наполягають, що обов’язковість «триетапних» аукціонів має бути скасована.

«Опціональність аукціонів – одна з вимог Світового банку для проведення закупівель», – зазначив каже Василь Задворний.

Фото: Макс Требухов Ексдиректор ДП «ПРОЗОРРО» Василь Задворний

Справ в тому, що цей вид торгів для учасників тендерів був впроваджений, як необхідність для розбудови системи. Він мав діяти до 2023 року.

«Зараз у нас дорожня карта гармонізації закупівельного законодавства розрахована на кінець 2023 року. Тобто так чи інакше, нам треба запроваджувати цю опціональність аукціону (з наявністю двох і більше опцій/варіантів закупівель, – LB.ua) відповідно до директив ЄС», – сказав Віктор Нестуля.

Це підтвердила і чинна керівниця ДП «ПРОЗОРРО».

«За нормами наших міжнародних партнерів – правилами Світового банку, директивами ЄС – аукціони в таких закупівлях, як правило є опціональними. І про це наші партнери нагадували весь час із запровадження системи ProZorro. Але ми наполягали, що для нас це обов’язково, аби максимально забезпечити конкуренцію серед учасників на той час», – каже Наталя Шимко.

Тепер, за її словами, ДП вже отримало від Мінекономіки завдання проаналізувати таку технічну можливість.

«В подальшому ми плануємо розробити таку опціональність згідно із правилами Світового банку для того, щоб можна було отримувати гроші на відбудову, бо вони, цілком певно, будуть наполягати на тому, аби ці закупівлі відбувались саме за його правилами, і наша система має цьому відповідати», – сказала вона.