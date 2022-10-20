​БЕБ виявило численні випадки завищених цін і недоцільних закупівель на 205 млн грн бюджетних коштів

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили численні випадки завищення цін, визначення переможців з найменш вигідними умовами, недоцільні публічні закупівлі та інші порушення. Від цього держбюджет міг втратити 205 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Бюро надіслало рекомендації ініціаторам закупівель, і ті відмінили процедури, розірвали договори або ж не проводили розрахунки.

Як ідеться в повідомленні пресслужби, нещодавно аналітики бюро встановили, що одна з державних компаній почала укладати договори на закупівлю акумуляторних батарей для електротягів, проводів тощо.

"Загальна вартість угоди становила понад 20,5 млн грн. Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками виявили, що одним із засновників компанії-постачальника є громадянин Російської Федерації. Тож отримані грошові кошти за результатами розрахунків по згаданій угоді, можуть перераховуватися у вигляді дивідендів або інших форм в адресу РФ для подальшого спонсорування тероризму", - зазначили в БЕБ.

Бюро економічної безпеки рекомендувало державній компанії додатково перевірити свого контрагента, призупинити розрахунки і розірвати договори закупівель.

Заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко наголосив, що бюро рекомендує усім державним компаніям та органам виконавчої влади, які здійснюють закупівлі, посилити контроль за їх проведенням під час воєнного стану. Зокрема, перевіряти учасників публічних закупівель, чи не пов'язані вони з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, нещодавно наклали арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які належать компанії російського олігарха, зареєстрованій на Кіпрі. Вони використовувались українським банком під час виведення активів за межі України.

Співробітники Бюро економічної безпеки виявили несплату податків декількома підприємствами, які експортували агропродукцію сумнівного походження. В результаті держбюджет втратив орієнтовно 4,8 млрд грн.