4,8 млрд грн втратив держбюджет України через агротрейдерів, які експортували продукцію сумнівного походження

Співробітники Бюро економічної безпеки виявили несплату податків декількома підприємствами, які експортували агропродукцію сумнівного походження. В результаті держбюджет втратив орієнтовно 4,8 млрд грн.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

"У цих компаній відсутні основні засоби та трудові ресурси, придбання експортованого товару, їх службові особи не звітують або подають звітність не в повному обсязі, також вони перебувають в переліку ризикових платників ДПС тощо. Ці підприємства експортують аграрну продукцію без відповідного відображення у податковій звітності, що свідчить про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. Відповідно, експортована продукція ймовірно закуповується у населення за готівку та жодним чином не оприбутковується", - зазначили в бюро.

У БЕБ кажуть - це може свідчити про те, що згадані підприємства використовуються для документального оформлення операцій з експорту тіньової продукції. Неповернення валютної виручки обчислюють на суму близько 1,8 млрд дол.

За інформацією Бюро економічної безпеки, упродовж серпня-вересня з України було експортовано майже 12 млн тонн зернових культур та олії на суму 137 млрд грн. При цьому майже 4 млн тонн вивезли підприємства-"оболонки", які фактично ведуть діяльність лише на папері.

У БЕБ підкреслили, що переважна частина компаній-нерезидентів, на адресу яких експортується зерно, мають ознаки ризиковості. Ці фірми є фігурантами кримінальних проваджень щодо повернення агропродукції, перебувають у статусі "ліквідації" та пов’язані з громадянами України.

"Згадані дії трейдерів, що здійснюють експорт продукції невстановленого походження призводять до тінізації економіки та ненаповнення бюджету. Ці компанії фактично виводять капітал з України, що стримує розвиток економіки та заважає зміцненню національної валюти. Все це шкодить економічній безпеці України", - зазначив заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко.

На підставі аналітичного дослідження бюро, детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Детективи разом із співробітниками ДМС та СБУ проводять огляд продукції, встановлюють законність її походження, перевіряють наявність документів для експортних операцій.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ упередило незаконне відшкодування ПДВ на суму 1,3 млрд гривень.

Раніше в Україні викрили ухилення від сплати податків на 38 млн гривень.