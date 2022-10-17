За тиждень порушники сплатили понад 1,3 млн грн WIM-штрафів, - Укртрансбезпека

За тиждень (10 – 16 жовтня) порушники сплатили до державного бюджету понад 1,3 млн грн штрафів за порушення правил габаритно-вагового контролю.
Про це повідомили в пресслужбі Укртрансбезпеки.
За даними установи, загалом, від початку роботи WIM-комплексів перевізники, які або не дотрималися габаритно-вагових норм, або ж перевозили вантаж без необхідних документів, поповнили державний бюджет на 84 млн грн.
В Україні у штатному режимі нині працюють 38 WIM-майданчиків. Вони функціонують на автошляхах:
- М-19, М-07 (Волинська область);
- М-21, М-30 (Вінниччина);
- М-30 (Дніпропетровщина);
- М-06, М-21 (Житомирщина);
- М-25 (Закарпаття);
- Н-08 (Запорізька область);
- Н-10 (Івано-Франківщина);
- М-30, Н-23 (Кіровоградщина);
- М-06, М-03, М-05, М-07 (Київщина);
- Н-09, Н-13 (Львівщина);
- М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавщина);
- Н-25 (Рівненщина);
- М-19, М-30, Н-18 (Тернопільщина);
- Н-03, М-30, Н-25 (Хмельниччина);
- Н-01 (Черкащина);
- Н-10 (Буковина).
В Укртрансбезпеці закликали перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм, аби зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених випадків.
Нагадаємо, цьогоріч у лютому уряд запровадив в Україні європейські стандарти щодо вагових обмежень для вантажівок.