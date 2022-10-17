За тиждень порушники сплатили понад 1,3 млн грн WIM-штрафів, - Укртрансбезпека

Від початку роботи WIM-комплексів держскарбниця поповнилася на 84 млн грн.

За тиждень (10 – 16 жовтня) порушники сплатили до державного бюджету понад 1,3 млн грн штрафів за порушення правил габаритно-вагового контролю.

Про це повідомили в пресслужбі Укртрансбезпеки.

За даними установи, загалом, від початку роботи WIM-комплексів перевізники, які або не дотрималися габаритно-вагових норм, або ж перевозили вантаж без необхідних документів, поповнили державний бюджет на 84 млн грн.

В Україні у штатному режимі нині працюють 38 WIM-майданчиків. Вони функціонують на автошляхах:

М-19, М-07 (Волинська область);

М-21, М-30 (Вінниччина);

М-30 (Дніпропетровщина);

М-06, М-21 (Житомирщина);

М-25 (Закарпаття);

Н-08 (Запорізька область);

Н-10 (Івано-Франківщина);

М-30, Н-23 (Кіровоградщина);

М-06, М-03, М-05, М-07 (Київщина);

Н-09, Н-13 (Львівщина);

М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавщина);

Н-25 (Рівненщина);

М-19, М-30, Н-18 (Тернопільщина);

Н-03, М-30, Н-25 (Хмельниччина);

Н-01 (Черкащина);

Н-10 (Буковина).

В Укртрансбезпеці закликали перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм, аби зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених випадків.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому уряд запровадив в Україні європейські стандарти щодо вагових обмежень для вантажівок.