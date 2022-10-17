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За тиждень порушники сплатили понад 1,3 млн грн WIM-штрафів, - Укртрансбезпека

Від початку роботи WIM-комплексів держскарбниця поповнилася на 84 млн грн.

За тиждень порушники сплатили понад 1,3 млн грн WIM-штрафів, - Укртрансбезпека
Фото: logist.today

За тиждень (10 – 16 жовтня) порушники сплатили до державного бюджету понад 1,3 млн грн штрафів за порушення правил габаритно-вагового контролю.

Про це повідомили в пресслужбі Укртрансбезпеки.

За даними установи, загалом, від початку роботи WIM-комплексів перевізники, які або не дотрималися габаритно-вагових норм, або ж перевозили вантаж без необхідних документів, поповнили державний бюджет на 84 млн грн. 

В Україні у штатному режимі нині працюють 38 WIM-майданчиків. Вони функціонують на автошляхах:

  • М-19, М-07 (Волинська область);
  • М-21, М-30 (Вінниччина);
  • М-30 (Дніпропетровщина);
  • М-06, М-21 (Житомирщина);
  • М-25 (Закарпаття);
  • Н-08 (Запорізька область);
  • Н-10 (Івано-Франківщина);
  • М-30, Н-23 (Кіровоградщина);
  • М-06, М-03, М-05, М-07 (Київщина);
  • Н-09, Н-13 (Львівщина);
  • М-03, М-22, Н-31, Р-60 (Полтавщина);
  • Н-25 (Рівненщина);
  • М-19, М-30, Н-18 (Тернопільщина);
  • Н-03, М-30, Н-25 (Хмельниччина);
  • Н-01 (Черкащина);
  • Н-10 (Буковина).

В Укртрансбезпеці закликали перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм, аби зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених випадків.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому уряд запровадив в Україні європейські стандарти щодо вагових обмежень для вантажівок.

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