Держава заплатила роботодавцям 150 млн грн за найм переселенців, - Шмигаль

Кабмін виплатив уже 150 млн грн роботодавцям, які взяли на роботу переселенців.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, працевлаштувалося понад 13 тисяч осіб.

Крім цього, за програмою єРобота уже видано більш ніж тисячу грантів.

"250 млн грн на мікробізнес. Ще 320 млн грн на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки. Це харчові й меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування. Тобто вже зараз ідеться про створення тисяч нових робочих місць, і це лише старт програми", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, за кожну працевлаштовану внурішньо переміщену особу держава виплачує підприємцю компенсацію в розмірі 6500 грн упродовж двох місяців.

Раніше в Мінцифри оприлюднили роз'яснення, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих ВПО.