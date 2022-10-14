США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію, – Bloomberg

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю.

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість повністю заборонити імпорт російського алюмінію, який довгий час був захищений від санкцій через його важливість у безлічі виробництв – від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

Про це пише Bloomberg.

Нинішня ж готовність США відмовитися від російських поставок цього важливого металу є відповіддю на військову ескалацію Російської Федерації в Україні.

Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до такого “карального” рівня, щоб вони стали еквівалентом заборони, або санкції проти виробника “Русал”.

Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспіхом шукати метал на заміну. Щойно з'явилися лише новини про можливу заборону, як світові ціни на алюміній миттєво підскочили.

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості. Тільки у США російські поставки традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію. У серпні 2022 року, як свідчать відкриті дані, РФ була третім за величиною експортером до Сполучених Штатів.

Адміністрація Байдена на початку війни стримала санкції проти російського алюмінію, але оскільки війна триває вже восьмий місяць, залишається менше продуктів, які союзники США та України можуть заборонити у відповідь на ескалацію з боку Росії.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти за вересень впали на 3,2 млрд доларів. Причиною цього стало зменшення експорту до країн ЄС та падіння цін на нафту Urals.