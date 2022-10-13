У Вінниці розпочався опалювальний сезон

Тепло надаватимуть енергії у заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інші заклади культурного призначення громади.

Відсьогодні, 13 жовтня, у Вінниці стартував опалювальний сезон.

Про це повідомили в пресслужбі Вінницької міської ради.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, щоб забезпечити відповідний температурний режим для для бюджетних установ та організацій міської територіальної громади

"Це рішення прийнято для комфорту пацієнтів медичних закладів, дітей. Відсьогодні, згідно письмових заявок керівництва, розпочнеться надання послуг з постачання теплової енергії у заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інші заклади культурного призначення Вінницької міської територіальної громади", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у Києві опалювальний сезон для закладів соціальної сфери почався 7 жовтня.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців економити світло і газ, щоб не застосовувати графіки відключення.