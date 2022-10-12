Українців закликають економити світло і газ, щоб не застосовувати графіки відключення

"Звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади", - наголосив Денис Шмигаль.

В Україні необхідно досягти свідомого зменшення споживання електроенергії та газу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, упродовж понеділка-вівторка українці свідомо зменшили споживання електроенергії. В результаті економія склала 10%.

"Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", - пояснив Шмигаль.

Він закликав так само ощадливо використовувати газ і вугілля.

"Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму", - додав прем'єр.

Він зазначив, що влада уряд працює над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема, Україна припинила експортувати електроенергію до Євросоюзу, аби збалансувати власну систему.

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль закликав українців змістити споживання електроенергії на нічні години. За його словами, без Запорізької АЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням.

Прем'єр також раніше попереджав, що середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки.