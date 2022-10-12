За три дні Росія пошкодила майже 30 об’єктів енергетичної інфраструктури України, - Шмигаль

Рашисти завдають удари як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

Росія за три дні пошкодила обстрілами понад 200 різних об'єктів, серед яких - 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, рашисти використовують ракети і дрони-камікадзе проти цивільної та енергетичної інфраструктури.

"Тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено більше двохсот різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Удари завдають як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що попри це українська енергосистема функціонує в нормальному режимі.

"Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4-х тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що влада готувалася до такого сценарію і проробила різні віріанти реагування на можливі обстріли.

"Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє", - додав очільник КМУ.

Нагадаємо, за два дні Росія пошкодила 30% енергетичної інфраструктури України. Так, лише 10 жовтня через ракетні обстріли було знеструмлено 3900 населених пунктів.