Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми

Експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.

Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми
Фото: Міністерство енергетики у Facebook

З 11 жовтня Україна призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство енергетики.

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Так, експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.

"І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", – вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже сьогодні, частину – завтра. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також