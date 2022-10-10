Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми

З 11 жовтня Україна призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство енергетики.

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Так, експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.

"І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", – вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже сьогодні, частину – завтра. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.