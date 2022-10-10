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Більшість пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури вдасться відновити сьогодні, – Шмигаль

Частина запрацює завтра.

Більшість пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури вдасться відновити сьогодні, – Шмигаль
Фото: Надано пресслужбою

Десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже сьогодні, частину – завтра.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

“Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів. За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра”, – повідомив Шмигаль.

 

Прем’єр зазначив, що вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

“Звертаюсь до всіх українців із надзвичайно важливим проханням: обмежте споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи. За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру”, – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, через російські атаки сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики. Пік споживання почнеться о 18 і триватиме до 23 години.

 

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