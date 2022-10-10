Наразі відомо про 11 загиблих і 89 поранених внаслідок російської ракетної атаки (оновлено)

Внаслідок ракетних ударів Росії 10 жовтня, за даними станом на 17 годину, постраждали 89 людей та 117 обʼєктів. З них понад 30 – житлові будинки.

Загинули 11 людей. Про це повідомили в ДСНС.

“Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Вічна пам'ять усім загиблим”, – повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook.

На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії.

Нагадаємо, російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет.