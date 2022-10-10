Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської ракетної атаки загинули 11 українців, 64 людини травмовані

Спалахнуло понад 30 пожеж.

Унаслідок російської ракетної атаки загинули 11 українців, 64 людини травмовані
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Унаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 8 областях і столиці. Загинули 11 людей, поранення отримали 64 українці.

Про це повідомило у Telegram МВС України.

“Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури, переважно по об’єктах енергопостачання, у 8 областях та місті Києві, де виникло понад 30 пожеж”, – йдеться у дописі.

У МВС наголошують, що унаслідок терористичної атаки загинуло 11 осіб та травмовано – 64.

 

Відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівській, Полтавській, Сумській,Тернопільскій. На решті території України електропостачання порушено частково.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються. Інформація надана станом на 14:00.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що єдиний спосіб досягти миру і безпеки для українців – звільнити усі українські території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також