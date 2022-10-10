Унаслідок російської ракетної атаки загинули 11 українців, 64 людини травмовані

Унаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 8 областях і столиці. Загинули 11 людей, поранення отримали 64 українці.

Про це повідомило у Telegram МВС України.

“Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури, переважно по об’єктах енергопостачання, у 8 областях та місті Києві, де виникло понад 30 пожеж”, – йдеться у дописі.

У МВС наголошують, що унаслідок терористичної атаки загинуло 11 осіб та травмовано – 64.

Відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівській, Полтавській, Сумській,Тернопільскій. На решті території України електропостачання порушено частково.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються. Інформація надана станом на 14:00.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що єдиний спосіб досягти миру і безпеки для українців – звільнити усі українські території.