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Путін на Радбезі звинуватив Україну у спробах підірвати "Турецький потік"

Водночас сьогодні російська армія завдала ударів по 14 регіонах України і вбила щонайменше 10 українців.

Путін на Радбезі звинуватив Україну у спробах підірвати "Турецький потік"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на нараді з постійними членами Радбезу президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік" і вже "вчинила" три теракти щодо Курської АЕС.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Спецслужби України здійснили вже три терористичні акти щодо Курської АЕС Росії, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції. В результаті третього теракту було пошкоджено одразу три таких лінії", – заявив Путін.

Він додав, що Україна начебто вчинила "цілу низку інших терактів і спроб подібних злочинів щодо об’єктів електроенергетики та газотранспортної інфраструктури Росії, включно зі спробою підриву на одній із ділянок газотранспортної системи «Турецький потік»".

Нагадаємо, сьогодні зранку російська армія вдарила ракетами по 14 регіонах України. Внаслідок масованої атаки загинули щонайменше 10 українців, ще близько 60 дістали поранення.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що масовані удари Росії не були "спровоковані" пожежею на Кримському мосту. Росія нищила українців і без неї. За даними ГУР Міноборони, удари по Києві Кремль готував від початку жовтня. 

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