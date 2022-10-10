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Через ворожу ракетну атаку є перебої з мобільним інтернетом і зв’язком у регіонах

Нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури операторів і підприємств енергетичного сектору.

Через ворожу ракетну атаку є перебої з мобільним інтернетом і зв’язком у регіонах
Фото: Діалог

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і мобільним зв’язком у різних регіонах країни.

Про це повідомило у Telegram Держспецзв’язку.

Зазначається, що нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю мобільного зв’язку.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ударів по 14 регіонах України. Внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 10 українців, ще близько 60 дістали поранення.

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