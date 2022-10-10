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У Києві й області через обстріли впровадили графіки аварійного відключення електропостачання

Обмеження постачання – часткове. 

У Києві й області через обстріли впровадили графіки аварійного відключення електропостачання
Фото: Міністерство енергетики України

У Києві та області через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання.

Про це в телеграмі повідомив мер міста Віталій Кличко. 

"Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. Енергетики разом із рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми", – написав він. 

"Київводоканал" працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували, і споживачам забезпечене водопостачання.

Нагадаємо, в Києві росіяни влучили в чотири райони. Є пошкодження і цивільних, і інфраструктурних обʼєктів. 

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