Голову кібербезпеки Німеччини звільнять через зв’язки з Росією, – ЗМІ

Від початку російського вторгнення в Україну на ФРН почастішали кібератаки.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер має намір замінити очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецькі видання Bild, Handelsblatt і Der Spiegel.

За даними ЗМІ, Фезер має намір "якнайшвидше" усунути нинішнього главу відомства, завданням якого є захист німецького кіберпростору від хакерських атак. Зважаючи на це, міністерка відмовилася від участі в запланованій на 13 жовтня презентації звіту про діяльність BSI за 2022 рік і пресконференції.

Активне невдоволення Шенбомом виникло після виходу на телеканалі ZDF розслідування, згідно з яким чиновник, ймовірно, перебував у контакті з асоціацією Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, яка, за даними журналістів, пов’язана з російськими спецслужбами.

При цьому Шенбома не можуть просто звільнити з посади з огляду на нюанси німецького законодавства, тому його, ймовірно, переведуть до іншого відомства.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки. Ситуацію з IT-безпекою в країні депутати Бундестагу характеризували як "вкрай напружену".

У травні російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Зокрема, портали міністерства оборони, Бундестагу, поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца. Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.