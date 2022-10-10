Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"

Владімір Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.

Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ".

Про це білоруський диктатор оголосив за результатами наради із силовиками.

"У звʼязку із загострення на західних кордонах Союзної держави ми домовились про розгортання регіонального угруповання РФ і Республіки Білорусь. Це все по наших документах. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави. Основа – армія, збройні сили Республіки Білорусь", – заявив він.

За його словами, формування угруповання почалося два дні тому.

На цю заяву відреагували в Офісі президента.

"Ми давно розуміли, що неадекватність там переможе логіку, тому готовалися до їх можливих ворожих дій. Але маю риторичне питання: чи готові вони до наслідків власних рішень? І чи оцінюють масштаб цих наслідків для них?" – написав Андрій Єрмак.

Білорусь не була безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про "підготовку Україною удару" по Білорусі, виправдовуючи цим допомогу російській армії у вторгненні. 6 жовтня з території Білорусі по Україні завдали ударів з літаків – уперше з кінця серпня.

4 жовтня Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії у веденні війни проти українців.

9 жовтня до білоруського МЗС викликали посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому вручили дипломатичну ноту, де стверджувалося, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.

Ця інформація не відповідає дійсності, Україна категорично відкидає чергові інсинуації білоруського режиму.

Під час масованої атаки на Україну 10 жовтня з Білорусі летіли ударні безпілотники "Шахіди". Про можливість доставки БпЛА в Білорусь попереджали в Генштабі.