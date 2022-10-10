​Росія завдає ударів по українських містах, на Херсонщині тривають бої, – зведення ОВА

Майже по всіх областях зранку триває повітряна тривога.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині та Житомирщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Київщина: працює ППО, детальна інформація уточнюється.

Запорізька область: вночі ворог знову вдарив десятком ракет по Запоріжжю. Внаслідок ракетної атаки у центрі міста зруйновано ще один багатоповерховий житловий будинок. Постраждали й інші будівлі та об’єкти. Кількість постраждалих людей уточнюється. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.

Чернігівщина: вночі – обстріл із мінометів по Новгород-Сіверському району. За попередніми даними, без жертв та руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: сьогодні вночіочі – шість "прильотів" з міномета по Краснопільській громаді. Попередньо, без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині вночі росіяни атакували чотири райони. Били ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією. Попередньо, всюди минулося без постраждалих.

У Нікополі пошкоджені понад 30 багатоповерхових і приватних будинків, лікарня, ліцей, пошта, аптека, бібліотека, крамниці, кафе, перукарня, стоянка, автомобілі, газогони та лінії електропередач.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження уражених ворогом територій. Масштаби руйнацій уточнюються. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Руйнування з’ясовуються. Над Синельниківським та Павлоградським районами ближче до опівночі силами нашої ППО знищені дві ворожі ракети.

Харківщина: минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп’янськ та Вовчанськ і населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Цієї ночі в Куп’янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об’єктів, загинула одна людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.

Протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей. Триває розмінування території області.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське. Вчора росіяни відкрили вогонь по нещодавно звільнених Стельмахівці, Новоєгорівці, Невському, Греківці.

По позиціях захисників Луганщини ворог наніс 16 артилерійських та мінометних обстрілів, два авіаудари.

Донеччина: вночі – ракетний удар по Слов’янську. Обстріляно приватний сектор. Вночі – обстріли Мар’їнської громади: зафіксовані обстріли м. Красногорівка, м. Мар’їнка, с. Новомихайлівка, с. Костянтинівка. Під час обстрілу одна людина отримала поранення.

У деокупованих населених пунктах налагоджують життя: у Святогірську перепоховують тих, хто загинув і помер під час окупації і був похований не на кладовищах. У Лимані і Святогірську, а також інших населених пунктах громад, видають гуманітарну та матеріальну допомогу, почали виплачувати пенсії.

За добу в області – троє загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина: вночі по Миколаєву випущено 10 ракет С-300. Зафіксовано влучання по території університету та складських приміщеннях, пошкоджено житлові будинки. Попередньо – без жертв. Детальна інформація уточнюється.

За інформацією ОК "Південь", в Миколаївському районі знищено два літальні апарати "Орлан-10".

Вчора ввечері з "Градів" і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення дитина, пошкоджено вісім житлових будинків. Минулося без жертв.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Постраждалих і руйнувань немає. Також близько 22:25 обстрілів зазнав ще один населений пункт громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: за інформацією ОК "Південь", нашою авіацією нанесено 10 ударів по ворогу. Зокрема, уражено райони зосередження живої сили, озброєння та техніки, системи ППО ворога на Бериславщині.

Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському. З початку активних дій Збройні сили України деокупували 1170 квадратних кілометрів області.

Вчора Херсонською обласною військовою адміністрацією доставлено хліб мешканцям деокупованих населених пунктів, які були нещодавно звільнені від російських загарбників. Ситуація в області залишається напруженою, тривають бойові дії.