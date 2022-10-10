Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)

У Львові під час повітряної тривоги теж було чути вибухи. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного". Випустили понад 15 ракет.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтесь в укриттях", – написав очільник ОВА Максим Козицький.

Оновлення. За даними мера Льова Андрія Садового, в місті зафіксовані вибухи на об'єктах інфраструктури. В місті відсутня електроенергія, через це не працюють ТЕЦ.

"Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається.

Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста", - заявив мер.

Також в місті не працюють світлофори.

"Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення. До завершення тривоги залишайтесь в укриттях!" - зазначив мер.

Оновлення. За даними голови Львівської ОДА Максима Козицього, по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.

Нагадаємо, робота ППО і прильоти під час ранкової атаки зафіксовані в Києві, Київській області, Житомирі, Хмельницькій області.

Росія для удару задіяла авіацію.