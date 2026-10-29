Як нікотин виснажує судини і чому це може закінчитися інсультом

Куріння — один із чинників ризику чисельних хвороб, зокрема інсульту. За даними досліджень, 40% або ж дві з п’яти усіх смертей від інсульту серед людей віком до 65 років пов’язані з курінням. Чому?

29 жовтня Україна разом зі світом відзначає День боротьби з інсультом. Серед моїх пацієнтів чимало людей, які не розуміють, чому це сталося з ними. Наші звички роками впливають на стан судин і можуть стати причиною катастрофи.

Фото: pexels/mart production

Ідеальний шторм для судин

Потрапляючи в організм, нікотин швидко всмоктується в кров і досягає мозку, де взаємодіє з нікотиновими рецепторами та стимулює вивільнення дофаміну й інших нейромедіаторів.

Одночасно – активує симпатичну нервову систему та стимулює вивільнення адреналіну й норадреналіну.

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Унаслідок цього серцебиття пришвидшується, підвищується артеріальний тиск, а судини звужуються. Це ідеальний шторм для судин, який щодня повторюється близько 20 разів (за даними ВООЗ, в Україні середнє щоденне споживання — 17 сигарет на день).

Таке навантаження змушує серце працювати інтенсивніше. За регулярного вживання нікотину ці ефекти повторюються знову й знову, створюючи додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

Крім того, нікотин може негативно впливати на функцію ендотелію — тонкого внутрішнього шару судин, який регулює їхнє розширення та звуження. Порушення його роботи погіршує стан судин та створює умови для прогресування атеросклерозу — утворення бляшок, які звужують просвіт артерій.

Нікотин посилює схильність до тромбоутворення. Якщо тромб перекриває судину, яка постачає кров до мозку, це може призвести до ішемічного інсульту (гостре порушення кровопостачання головного мозку, спричинене закупоренням артерії тромбом або атеросклеротичною бляшкою).

За даними досліджень, в Україні зростає поширеність полівживання нікотинових виробів — коли людина щодня вживає два або навіть три нікотинові вироби. Це створює таке навантаження на серцево-судинну систему, що може стати передумовою інсультів у молодому віці.

Що таке інсульт

Інсульт – це гостре порушення кровопостачання головного мозку. Воно виникає, коли судина закупорюється тромбом або розривається. Як наслідок, клітини мозку перестають отримувати достатньо кисню. Це може призвести до незворотних ушкоджень.

За даними МОЗ, у 2024 році інсульт діагностували понад 128 тисячам українців, а у 2025-му було зареєстровано 132 тисячі випадків.

Лікарі відзначають суттєве «помолодшання» хвороби, у середньому на 10–15 років. Серед основних факторів ризику: нездорове харчування, низька фізична активність, вживання алкоголю та тютюну. Зокрема, куріння подвоює ризик ішемічного інсульту та вчетверо підвищує ймовірність геморагічного інсульту.

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І йдеться вже не лише про сигарети, і навіть не лише про тютюн. Тютюнова індустрія пропонує дедалі більше способів споживання нікотину – від електронних сигарет і сигарет для нагрівання до нікотинових снюсів і безтютюнових сигарет.

Тютюнові компанії позиціонують їх як сучасну, зручну або «менш шкідливу альтернативу» курінню. Проте діючою речовиною залишається нікотин — токсична речовина, що викликає залежність та шкодить усім системам організму. Відсутність диму чи неприємного запаху не означає відсутності ризику для здоров’я.

Нікотин – загроза для здоровʼя дітей

Поговорімо про підлітків. Здається, вони ще надто молоді, щоб турбуватися про інсульт. Але молодий вік не означає, що судини захищені від шкідливого впливу нікотину. Іноді навпаки — через те, що судини ще формуються, нікотин може викликати пошкодження артерій та порушення їхньої еластичності.

Дослідження вже виявляють ознаки погіршення функції судин у молодих людей, які курять сигарети або е-сигарети.

За даними Глобального опитування молоді щодо тютюну, в Україні 26% дітей віком 13-15 років вживають тютюнові та/або нікотинові вироби. Половина з них (47%) вживають два, три або й більше виробів паралельно, що призводить до потрапляння в організм неконтрольованої кількості нікотину.

У підлітків менші вага й об'єм крові, тому висока інтенсивність і кількість нікотину особливо небезпечні — здатні спричиняти гостре отруєння, значне підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття та порушення серцевого ритму. Вже відомі неодноразові випадки отруєння електронними сигаретами та нікотиновими снюсами серед дітей.

В Україні нікотинові вироби не врегульовані законодавством. Тобто виробник їх вільно рекламує, вільно продає, в тому числі неповнолітнім, немає уповноважених, хто перевіряє склад таких виробів, концентрацію нікотину та інших небезпечних речовин.

Витративши декілька хвилин в інтернеті, я знайшла нікотинові снюси з вмістом 150 мг нікотину на одну порцію – зі смаком екзотичних фруктів та в яскравій баночці – наче льодяники з дитинства. Тобто вироби з настільки високим вмістом нікотину доступні без належних запобіжників для захисту дітей.

Коли до мене приходять пацієнти зі скаргами, одне з перших моїх запитань, — чи вживають вони тютюнові або нікотинові вироби. Одна з перших рекомендацій — відмовитися від них. Адже найкращий спосіб боротьби з інсультом — запобігти його виникненню, а не чекати, поки з’являться серйозні проблеми із серцем, судинами чи мозком.

Наше здоров’я залежить від щоденних рішень, які ми ухвалюємо. Водночас держава має дбати про наше здоров’я на всіх етапах — від захисту дітей від нікотинової залежності та формування здорових моделей поведінки до своєчасної й доступної медичної допомоги.