Росія зранку випустила по Україні понад 70 ракет і задіяла ударні БПЛА, – Залужний

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 70 ракет. Також вона застосовує ударні безпілотники.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у телеграмі.

"Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА", – повідомив він.

За оновленими даними, ракет було більше 80, збито 45.

Залужний наголосив, що Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.

"Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" – підкреслив він.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що согодні в період з 06:20 до 11:15 Рося завдала ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків.

Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет – інформація уточнюється.

Крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).