У Київській області в будинки і обʼєкти інфраструктури влучили ракети (доповнено)

Ворог продовжує обстрілювати мирні міста. Практично по всій Київській області працювала ППО. Є збиті ракети і влучання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Маємо прильоти по приватному сектору у двох громадах. Є постраждалі. На місцях працюють усі необхідні служби. Залишайтеся в укриттях!" – закликав він.

Станом на 14:47 відомо про 10 потерпілих в області і одного загиблого. Пошкоджено два обʼєкти інфраструктури і близько 30 будинків, одна адміністративна будівля і склад підприємства. Є влучання у Вишгородському і Обухівському районах.

"Більше п’яти годин тривала повітряна тривога. Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства. Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула. На Київщині будуть планові вимкнення електропостачання. Про що будемо попереджати заздалегідь. Наразі готується графік вимкнень. На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття", – закликав Олексій Кулеба.

Станом на 11:30 повідомляли три влучання в області. Удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі.

"Є постраждалі – люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей. В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється", – заявив він.

Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою.

Будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження.

Вранці 10 жовтня росіяни влаштували масовану атаку на Україну. Є влучання в різних містах, зокрема, Києві, Харкові Конотопі та інших. ППО працювала у Львові, Вінницькій області.