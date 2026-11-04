Без грошей, врожаю та робочих рук. З чим стикнулися малі фермери в Україні

Невеликі фермерські господарства переживають сьогодні найважчі випробування за весь час повномасштабного вторгнення, каже президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України» Віктор Гончаренко. І що довше морські порти залишаються заблокованими , то тугіше затягується цей гордіїв вузол, додає він. Про які саме проблеми йдеться та як їхнє розв'язання бачать невеликі фермери, Віктор Гончаренко розповів під час тематичної дискусії в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Grоup «Нова країна».

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Гончаренко, президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»

Головна проблема всіх аграріїв сьогодні — брак коштів, але для малих фермерів вона вкрай гостра, заявляє президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України» Віктор Гончаренко.

«На початку масштабного вторгнення нам було легше справлятися зі своєю роботою. Був якийсь запас коштів, накопичений у попередні роки. А на цьому етапі в більшості фермерів немає навіть тих копійок, не кажучи вже про гроші. Багато незібраного врожаю стоїть у полях. Зокрема, кукурудзи — на неї збуту немає зовсім», — зазначає представник аграрного сектору.

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Крім того, ситуацію з кукурудзою, за його словами, ускладнюють ще два чинники — низька врожайність і падіння закупівельної ціни «щонайменше вдвічі».

«Кукурудза — це основна культура в усіх виробників — і дрібних, і великих — в Україні… Обставини складаються так, що велика кількість кукурудзи зимуватиме в полі. Скажу про центральний регіон — Черкащину, лівий берег, де я сам господарюю: і ми (дрібні фермери. — Ред.), і великі компанії збираємо 10–15 центнерів з гектара, це тонна-півтори кукурудзи з гектара, коли зазвичай було близько 10. Кукурудза, яка залишається в полі, через відповідні погодні умови не перезимує. Вона і так трухлява, малоймовірно, що вона достоїть до зими», — розповів аграрій.

За підрахунками Віктора Гончаренка, така врожайність покриє лише витрати на пальне під час збирання й перевезення врожаю. Крім того, сировину треба досушувати — часто її вологість становить 20–22 % за норми 14 %. Через це частина фермерів узагалі відмовляється збирати, хтось віддає посіви колегам, а хтось шукає способи подрібнити культуру безпосередньо на полі.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Алекс Ліссітса, Тарас Висоцький, Іван Чайківський і Віктор Гончаренко (праворуч)

Не краща ситуація і з цінами.

«Інколи переробники пропонують 3750 гривень (за тонну кукурудзи. — Ред.) по першій формі, тобто офіційно з ПДВ (становить 14 %. — Ред.). Виходить, отримує фермер 86 % від ціни. А оскільки експортерам ПДВ не відшкодовують, фермер, який зареєстрував податкові накладні, віддав ще 14 %, яких йому не повернуть. У результаті він отримує 72 % від оголошеної вартості продукції», — деталізував президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України».

Навіть зібраний урожай не завжди вдається продати: продукція часто залишається в зерносховищах, фактично заморожуючи оборотні кошти господарств. Попри це, фермери доклали зусиль, щоб засіяти озимі культури, сподіваючись на покращення наступного року, зазначає Віктор Гончаренко.

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Не менш гострою для малих фермерських господарств є проблема нестачі робочих рук.

«Населення чоловічої статі в селах скоротилося настільки, що немає кого посадити за кермо трактора чи автомобіля. Велика кількість працівники дрібних фермерств перейшли до великих господарств, розуміючи, що можуть отримати там бронювання. Дрібні фермери залишаються сам на сам з проблемами. А з пенсіонерами 70+ багато не зробиш», — заявив аграрій.

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Гончаренко, президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»

Звертає Віктор Гончаренко увагу на ще одну проблему — брак води для поливу й меліоративну кризу.

«Малі річки, де вони ще є, вже не рятують. І їхня кількість зменшується щороку. А поливати сільськогосподарські поля з артезіанських свердловин — це злочин: ми забираємо воду в майбутніх поколінь. Полив угідь такою водою, на мою думку, ненормальне явище», — додав президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України».

Водночас, як і решта спікерів дискусії, Віктор Гончаренко вважає переробку одним з напрямів розвитку українського аграрного сектору. Щоправда, за умови інтеграції в європейський ринок.

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«Не проблема сьогодні намолоти борошна, наробити круп чи начавити олії. Але хто її з'їсть? Куди її діти? Коли говоримо з європейськими колегами-фермерами, вони бояться нашої присутності, нашого втручання, вступу в Європейський Союз. Мовляв, не знають, де свою продукцію дівати. Однак не маємо іншого вибору, як вступати до Європейського Союзу», — вважає аграрій.

За прогнозом Віктора Гончаренка, розвиток переробки спонукатиме малих фермерів, які не мають можливості самостійно створювати великі виробництва, об'єднуватися в кооперативи. За приклад він наводить кооперативний рух у США та Європі.

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Гончаренко, президент ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»

«Там кооперативи володіють не тільки переробкою, а й торгівлею, ритейлом — працюють за принципом “від поля до столу”. І це один з виходів. Коли ми вже дійдемо до критичної точки, тоді обʼєднаємося і будемо шукати спільно вихід із ситуації. Бо зараз українці діють кожен по-своєму, хто, як може, пробує різні варіанти. Коли ж дійде до краю — зʼявиться правильний рух. І шлях у нас єдиний — у Європу. Маючи такий потужний ринок, треба робити все, щоб працювати разом», — зазначив аграрій.