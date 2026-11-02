У жовтні до держбюджету надійшло понад 74 млрд грн податків та зборів

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У жовтні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 74,2 млрд грн податків та зборів.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Основні джерела надходжень:

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- ПДВ – сплата 50,9 млрд грн (з них відшкодовано платникам 25,9 млрд грн);

- ПДФО – 20,7 млрд грн;

- акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) – 10,6 млрд грн;

- податок на прибуток підприємств – 8,4 млрд грн;

- рентна плата – 6,6 млрд гривень.

Від початку року надходження до загального фонду держбюджету склали 1,101 трлн грн. Це на 74,7 млрд грн більше, ніж показник аналогічного періоду минулого року.

В Державній податковій службі зазначили, що значний вплив на динаміку податкових надходжень мають наслідки російських атак на бізнес.