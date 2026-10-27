Ще 30 млн грн вони перерахували на підтримку Збройних Сил України.

Чотири аптечні мережі відшкодували до державного бюджету 214 млн грн несплачених податків. Ще 30 млн грн вони перерахували на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2025 років аптечні мережі використовували схему ухилення від сплати податку на прибуток, штучно завищуючи витрати.

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Для цього на території України створили два представництва іноземних компаній, за якими зареєстрували патенти на дезінфекцію приміщень та боротьбу з гризунами за допомогою ультразвукового випромінювання.

Насправді ці розробки не мали фактичної інтелектуальної цінності, а патенти використовували як підставу для перерахування коштів.

Аптечні мережі сплачували представництвам роялті нібито за користування інструкціями з дезінфекції та дератизації приміщень. Упродовж 2022–2025 років за такими операціями перерахували понад 2 млрд грн. Ці платежі аптеки включали до своїх витрат, штучно занижуючи прибуток, з якого мали сплачувати податок за ставкою 18%. У такий спосіб вони зменшували суми податків.

«Зекономлені» таким чином гроші аптек виводили на рахунки фіктивних підприємств та надалі переводили в готівку, яку ділили між власниками аптечних мереж та організатором схеми.

У січні 2026 року підозри отримали директор представництва та організатор злочинної схеми, якого оголосили у міжнародний розшук.

Досудове розслідування відносно директора завершили, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування.

У зв’язку з відшкодуванням коштів чотирма аптечними мережами прокурори прокуратури скерували до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, причетних до ухилення від сплати податків, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.