​Житель Харкова отримав 15 років тюрми за наведення ударів росіян по енергетиці міста

Він об’їжджав місто і фіксував розташування нових модульних котелень, газотурбінних генераторів і бойові позиції сил ППО.

Суд призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна зрадникові, якого СБУ викрила в липні 2025 року під час коригування обстрілів Харкова.

Як ідеться на сайті Служби безпеки, слідство встановило, що зловмисник передавав окупантам координати військових об'єктів, а також підприємств електро- та теплогенерації обласного центру. Росіяни планували нові ракетно-дронові атаки по цих цілях, щоб зірвати підготовку до опалювального сезону та залишити жителів Харкова без світла й тепла.

Коригувальником виявився місцевий наркозалежний, який раніше працював у сфері теплоенергетики. Ворожа спецслужба завербувала його через тематичні телеграм-канали, де той шукав гроші на чергову дозу. Чоловік об’їжджав Харків і фіксував розташування нових модульних котелень, газотурбінних генераторів та бойові позиції сил ППО. Отримані дані він надсилав куратору з Московської області у вигляді скріншотів гугл-карт.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання та вилучили у нього смартфон і комп’ютер із доказами контакту з ворогом. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.