Сили оборони уразили ворожі склади та самих окупантів

Вчора, 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили ворожі склади та самих окупантів.
Про це прозвітували у Генштабі.
Уражені цілі.
Склади боєприпасів армії РФ у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині. Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті, зазначають у Генштабі.
Зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
Склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів.
Зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.
Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, наголошують у Генштабі.
- 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії.