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Сили оборони уразили ворожі склади та самих окупантів

Цілі оборонців були на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Сили оборони уразили ворожі склади та самих окупантів
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Вчора, 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили ворожі склади та самих окупантів. 

Про це прозвітували у Генштабі

Уражені цілі.

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Склади боєприпасів армії РФ у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині. Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті, зазначають у Генштабі. 

Зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів.

Зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, наголошують у Генштабі. 

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