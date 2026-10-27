Сили оборони уразили ворожі склади та самих окупантів

Цілі оборонців були на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

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Вчора, 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили ворожі склади та самих окупантів.

Про це прозвітували у Генштабі.

Уражені цілі.

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Склади боєприпасів армії РФ у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині. Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті, зазначають у Генштабі.

Зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів.

Зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, наголошують у Генштабі.