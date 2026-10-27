Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСуспільствоЖиття

Стрітінг: Британія має посилити оборону і бути готовою до можливої війни протягом 1000 днів

За його оцінкою, Росія та інші потенційні противники можуть отримати можливість завдати удару вже до 2030 року.

Стрітінг: Британія має посилити оборону і бути готовою до можливої війни протягом 1000 днів
Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг (архівне фото)
Фото: скриншот відео

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вважає, що його країна має посилити оборону та підготуватися до можливого збройного конфлікту. 

Про це він написав у колонці для The Telegraph.

За оцінкою міністра, Росія та інші потенційні противники можуть отримати можливість завдати удару вже до 2030 року. Тому Велика Британія має трохи більш як 1000 днів, щоб разом із союзниками підготуватися до можливого збройного зіткнення.

Реклама

Стрітінг зазначив, що його головне завдання на посаді - підготувати британську армію до перемоги в разі війни. Посилення оборони має стримати можливого противника, але країна повинна бути готовою і до прямого зіткнення, якщо стримування не спрацює.

У чинній оборонній стратегії Великої Британії Росію визначено як безпосередню загрозу національній безпеці.

При цьому Стрітінг наголосив, що небезпека не обмежується повномасштабною війною. Британія також може зіткнутися з диверсіями, тероризмом та іншими ворожими діями. 

Заява міністра пролунала через два дні після початку урядової кампанії Be Ready. Британцям рекомендують мати вдома запас води та продуктів щонайменше на три дні. Також радять підготувати ліхтарі, батарейки, радіоприймачі й готівку на випадок перебоїв з електроенергією, зв’язком і платіжними системами. 

Стрітінг також розкритикував попередній уряд консерваторів. За його словами, за цей період чисельність британської армії "скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеонівських воєн".

Міністр закликав відновлювати оборонну промисловість, прискорювати виробництво зброї та боєприпасів. Як приклад він навів завод у Телфорді, де після десятирічної перерви відновлюють виробництво артилерійських стволів із британської сталі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies