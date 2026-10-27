Стрітінг: Британія має посилити оборону і бути готовою до можливої війни протягом 1000 днів

За його оцінкою, Росія та інші потенційні противники можуть отримати можливість завдати удару вже до 2030 року.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вважає, що його країна має посилити оборону та підготуватися до можливого збройного конфлікту.

Про це він написав у колонці для The Telegraph.

За оцінкою міністра, Росія та інші потенційні противники можуть отримати можливість завдати удару вже до 2030 року. Тому Велика Британія має трохи більш як 1000 днів, щоб разом із союзниками підготуватися до можливого збройного зіткнення.

Реклама

Стрітінг зазначив, що його головне завдання на посаді - підготувати британську армію до перемоги в разі війни. Посилення оборони має стримати можливого противника, але країна повинна бути готовою і до прямого зіткнення, якщо стримування не спрацює.

У чинній оборонній стратегії Великої Британії Росію визначено як безпосередню загрозу національній безпеці.

При цьому Стрітінг наголосив, що небезпека не обмежується повномасштабною війною. Британія також може зіткнутися з диверсіями, тероризмом та іншими ворожими діями.

Заява міністра пролунала через два дні після початку урядової кампанії Be Ready. Британцям рекомендують мати вдома запас води та продуктів щонайменше на три дні. Також радять підготувати ліхтарі, батарейки, радіоприймачі й готівку на випадок перебоїв з електроенергією, зв’язком і платіжними системами.

Стрітінг також розкритикував попередній уряд консерваторів. За його словами, за цей період чисельність британської армії "скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеонівських воєн".

Міністр закликав відновлювати оборонну промисловість, прискорювати виробництво зброї та боєприпасів. Як приклад він навів завод у Телфорді, де після десятирічної перерви відновлюють виробництво артилерійських стволів із британської сталі.