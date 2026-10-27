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П’ять провідних країн НАТО в Європі домовилися посилити відповідальність за безпеку континенту

Йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Польщу та Велику Британію.

П’ять провідних країн НАТО в Європі домовилися посилити відповідальність за безпеку континенту
Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія готові взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи в межах НАТО, водночас зберігаючи тісну співпрацю зі США. 

Про це міністри оборони п’яти країн заявили після зустрічі в Парижі 26 жовтня, повідомляє France 24.

У спільній заяві представники групи E5 наголосили, що Європа має посилити власну обороноздатність і взяти на себе більшу частину відповідальності за безпеку континенту. Водночас вони підкреслили, що США залишаються незамінним союзником, а їхня участь необхідна для сильного та надійного НАТО.

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотран повідомила, що країни працюватимуть над скоординованим планом зміцнення європейської оборони у взаємодії з Вашингтоном. Наступну зустріч групи запланували на березень 2027 року в Римі.

Міністри також підтвердили готовність підтримувати Україну, однак про нову військову чи фінансову допомогу не оголосили. Глава Міноборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, та попередив про російську загрозу, якої Європа не бачила з часів завершення холодної війни.

Контекст

Заява пролунала на тлі планів США скоротити військову присутність у Європі. У травні Пентагон оголосив про намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч військових із 36 тисяч, які перебувають там. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що такі рішення мають узгоджувати із союзниками, щоб уникнути прогалин в обороні.

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