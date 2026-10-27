Уряд Франції погодився виконати частину вимог студентських протестів

Міністерство національної освіти Франції на своєму сайті оголосило про низку кроків, погодження яких відбулося у відповідь на масові протести, що охопили країну в останні тижні.

На виконання вимог мітингарів після зустрічей з організаціями учнів та вчителів уряд вирішив реформувати вступ до вищих навчальних закладів. У наступному році будуть визначені чіткі та прозорі критерії, а кожна відмова у прийнятті абітурієнта має бути пояснена письмово. А вже у 2028-ому платформа Parcoursup, яка викликала нарікання, буде замінена іншою системою.

Також у міністерстві дослухались до претензії протестувальників щодо надмірної завантаженості класів. У ліцеях на перший рік навчання кількість учнів в одній групі буде обмежена 28. Цю реформу будуть запроваджувати поетапно, починаючи з найменш забезпечених персоналом шкіл.

Урядовці додатково відкриють 500 нових учительських вакансій, а заплановані скорочення в галузі освіти будуть скасовані. Інвестиції у доступне кредитування для ремонту навчальних закладів сягнуть 4 мільярдів євро, а кількість нових місць в університетах складе 15 тисяч.

Не всі лідери протестувальників залишилися задоволеними урядовими обіцянками. Деякі з груп заявили, що отримали "крихти" і закликали продовжити акції непокори наприкінці жовтня та на початку листопада.