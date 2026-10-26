У Румунії викрили координовану РФ мережу, яку підозрюють у плануванні диверсій у Європі

Румунська розвідка (SRI) викрила диверсійну мережу, якою безпосередньо керували спецслужби Російської Федерації. Ця мережа причетна до пожежі, що сталася 14 вересня на території промислового комплексу в Брашові, безпосередньо поблизу підприємства CARFIL SA – дочірньої компанії національної корпорації ROMARM.

Про це пише Digi24.

Розслідують причетність трьох іноземних громадян: одного українця та двох білорусів. Двоє підозрюваних були заарештовані в Німеччині, де готували інші подібні злочини. Третього в понеділок виявили на території Польщі. Апеляційний суд Бухареста видав європейські ордери на арешт усіх трьох осіб за їхньої відсутності. Румунська влада вживає заходів для їхньої екстрадиції до Румунії.

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Розслідування, проведені протягом цього року, виявили й інші спроби диверсій проти об’єктів у Румунії, зокрема міжнародних військових об’єктів і місць, які використовують для підготовки українських військовослужбовців.

За даними SRI, завдання мережі не обмежувалися територією Румунії. Її російські координатори визначили широкий перелік цілей у регіоні, серед яких – державні та приватні підприємства з виробництва озброєння, а також інші об’єкти військового й промислового значення.

Вербування для диверсій може починатися з пропозиції грошей за завдання, яке на перший погляд здається нешкідливим. Зазвичай вербувальники контактують із потенційними виконавцями через соціальні мережі. Спочатку їм пропонують оплату за окремі доручення – наприклад, спостереження за певними об’єктами або їх фотографування. Згодом завдання стають дедалі серйознішими й можуть передбачати пошкодження майна, підпали або навіть убивства.

У разі відмови координатори можуть вдаватися до тиску та шантажу. Найчастіше такі мережі використовують фінансові труднощі, залежності або кримінальне минуле завербованих осіб.

Щоб приховати особи учасників і маршрути їхнього пересування, члени мереж можуть використовувати транспорт, житло та платіжні засоби, оформлені на інших людей. Для зв’язку вони також застосовують SIM-картки операторів із третіх країн і зашифровані месенджери.