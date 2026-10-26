Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво

Україна ділитиметься з Молдовою бойовим досвідом, технологіями та практичними знаннями у сфері оборони. Країни також планують розвивати спільні оборонні проєкти.

Про це повідомляє Міноборони України.

Для розвитку співпраці міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Молдови Анатоліє Носатий підписали в Києві угоду про військово-технічне співробітництво.

"Україна має досвід, якого не здобудеш на навчаннях. Ми готові ділитися цими знаннями з партнерами, допомагати їм краще розуміти можливості техніки та ефективніше її використовувати. Ми вже допомагаємо Молдові консультаціями щодо розбудови ППО. Наше завдання – посилювати власну оборону та допомагати партнерам ставати стійкішими до сучасних загроз", – наголосив Євгеній Хмара.

Угода охоплює такі напрями співпраці:

модернізація, ремонт і технічне обслуговування військової техніки;

обмін досвідом у сфері інженерного обладнання, логістики, захисту персоналу та критичної інфраструктури;

підготовка й навчання фахівців;

випробування військової продукції, обмін досвідом щодо розробок і закупівель;

спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти у сфері військового виробництва;

розвиток спроможностей у сфері кіберзахисту та захисту повітряного простору.

Документ уклали на п’ять років із можливістю автоматичного продовження. Його реалізація не впливатиме на закріплений у Конституції нейтральний статус Республіки Молдова.