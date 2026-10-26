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Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво

Угода передбачає спільні розробки, підготовку фахівців і посилення захисту повітряного простору.

Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво
Євгеній Хмара та Анатоліє Носатий
Фото: Міноборони України

Україна ділитиметься з Молдовою бойовим досвідом, технологіями та практичними знаннями у сфері оборони. Країни також планують розвивати спільні оборонні проєкти.

Про це повідомляє Міноборони України.

Для розвитку співпраці міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Молдови Анатоліє Носатий підписали в Києві угоду про військово-технічне співробітництво.

"Україна має досвід, якого не здобудеш на навчаннях. Ми готові ділитися цими знаннями з партнерами, допомагати їм краще розуміти можливості техніки та ефективніше її використовувати. Ми вже допомагаємо Молдові консультаціями щодо розбудови ППО. Наше завдання – посилювати власну оборону та допомагати партнерам ставати стійкішими до сучасних загроз", – наголосив Євгеній Хмара.

Угода охоплює такі напрями співпраці:

  • модернізація, ремонт і технічне обслуговування військової техніки;
  • обмін досвідом у сфері інженерного обладнання, логістики, захисту персоналу та критичної інфраструктури;
  • підготовка й навчання фахівців;
  • випробування військової продукції, обмін досвідом щодо розробок і закупівель;
  • спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти у сфері військового виробництва;
  • розвиток спроможностей у сфері кіберзахисту та захисту повітряного простору.

Документ уклали на п’ять років із можливістю автоматичного продовження. Його реалізація не впливатиме на закріплений у Конституції нейтральний статус Республіки Молдова.

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