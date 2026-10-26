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Президент Зеленський обговорив із прем’єром Молдови військову співпрацю країн

Сторони обговорили інфраструктурні проєкти, питання Придністров’я та зміцнення військової співпраці.

Президент Зеленський обговорив із прем’єром Молдови військову співпрацю країн
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Васіле Тофаном. Сторони обговорили двосторонні питання, зокрема інфраструктурні проєкти та європейську інтеграцію.

Про це у своїх соцмережах розповів Володимир Зеленький.

"Молдова та Україна точно сильніші, коли ми рухаємося разом у цьому напрямку. Важливо, щоб разом ми були й надалі, бо це справедливо", – зазначив Зеленський.

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Також під час зустрічі обговорили безпекові питання, зокрема Придністров’я та зміцнення співпраці у військовій сфері.

За словами президента, прем’єр-міністри України та Молдови підписали угоду про співробітництво.

"Важливо забезпечити результат для наших людей і наших країн", – наголосив Зеленський.

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