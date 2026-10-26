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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Васіле Тофаном. Сторони обговорили двосторонні питання, зокрема інфраструктурні проєкти та європейську інтеграцію.

Про це у своїх соцмережах розповів Володимир Зеленький.

"Молдова та Україна точно сильніші, коли ми рухаємося разом у цьому напрямку. Важливо, щоб разом ми були й надалі, бо це справедливо", – зазначив Зеленський.

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Також під час зустрічі обговорили безпекові питання, зокрема Придністров’я та зміцнення співпраці у військовій сфері.

За словами президента, прем’єр-міністри України та Молдови підписали угоду про співробітництво.

"Важливо забезпечити результат для наших людей і наших країн", – наголосив Зеленський.