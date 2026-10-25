Зеленський: скорочення української армії не обговорюється

Президент наголосив, що гарантії безпеки не можуть бути продиктовані російською стороною.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на нейтральний статус і обмеження чисельності Збройних Сил у межах домовленостей про завершення війни.

Про це він сказав в в інтерв'ю ТСН.

Президент зазначив, що гарантії безпеки не можуть бути продиктовані російською стороною.

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"Напевно, я не буду про це говорити детально, тому що є такі домовленості з американцями. Але, тим не менш, позиція зрозуміла. Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозуміли, що обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються", – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що гарантії безпеки мають передбачати або членство в НАТО, або ж гарантії від США та Європи на зразок 5-ї статті Альянсу. Іншою важливою складовою безпеки він назвав чисельність армії.

"Якщо в мене достатньо фінансів, я хочу зберегти армію 800 000 людей. Ми самі вирішуємо, якою буде наша армія", – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що майбутня чисельність ЗСУ залежатиме від фінансових можливостей України та участі партнерів у фінансуванні армії. Зокрема, у разі вступу до НАТО це питання можна буде обговорювати з Альянсом.

Контекст

У 2025 році Зеленський говорив, що в проєкті можливої мирної угоди передбачена чисельність ЗСУ на рівні 800 000 військових. Тоді ж видання Axios писало, що план Трампа передбачав скорочення ЗСУ до 600 000.

Раніше, в перший рік повномасштабної війни, Росія вимагала скорочення ЗСУ до 40-50 000.