На фронті відбулося 157 боєзіткнень, найбільше - на Покровському і Гуляйпільському напрямках

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

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Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 42 авіаційних ударів, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4834 дрони-камікадзе та здійснив 1758 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Ставків, Лимана та Зарічного, відбивши п'ять атак.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні відбулося 22 бойові зіткнення в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Новий Донбас, Чернігівка, Красноподілля, Гуліве, Сергіївка та Молодецьке, два бої продовжуються до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та 23 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 92 укриття противника. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

13 ворожих атак відбили наші оборонці на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Успішне, Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.