Завершити роботи мають орієнтовно протягом двох місяців, на окремих об’єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня.

У Києві планується введення понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації. Зокрема, передбачено облаштування резервних котелень.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Він разом з представниками міської влади, замовника та підрядниками перевірили стан будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у столиці.

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Завершити роботи мають орієнтовно протягом двох місяців, на окремих об’єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня. Ці потужності посилюватимуть теплопостачання столиці вже під час опалювального сезону.

Замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та Київська міська державна адміністрація. Питання, які залежать від Міністерства та Агентства відновлення, вирішуються спільно з містом і газорозподільною організацією, підкреслив урядовець.

“На об’єктах опрацювали можливості прискорення: альтернативні вузли підключення до газових мереж, паралельне виконання будівельних і газових робіт, посилення бригад та роботу у кілька змін. Важливо пройти весь шлях до запуску, включно з пусконалагоджувальними роботами, щоб обладнання могло стабільно подавати тепло”, – сказав міністр.

Калашник додав, що під час перевірки також оглянули об’єкт, який перейшов із державної у комунальну власність і найближчим часом має забезпечити додаткове енергопостачання частини міста.