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Російський FPV-дрон атакував цивільну у Херсоні

Жінку госпіталізували.

Російський FPV-дрон атакував цивільну у Херсоні
Фото: Марина Савченко

Російські окупанти продовжують дроновий терор цивільного населення Херсона. 25 жовтня окупанти атакували FPV-дроном цивільну.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 09:00 росіяни атакували з БпЛА жінку у Дніпровському районі Херсона. Через дроновий удар 64-річна херсонка отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та забій грудної клітини", – ідеться у повідомленні.

Бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

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