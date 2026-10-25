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У лікарні помер рятувальник Юрій Ільченко, поранений внаслідок обстрілу РФ

Капітану служби цивільного захисту було 43 роки.

У лікарні помер рятувальник Юрій Ільченко, поранений внаслідок обстрілу РФ
Юрій Ільченко
Фото: ДСНС України

25 жовтня в лікарні від тяжких поранень, отриманих внаслідок обстрілу, помер начальник караулу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрій Ільченко.

Про це повідомила ДСНС України.

П’ять днів лікарі боролися за життя рятувальника, однак врятувати його не вдалося. У Юрія Ільченка залишилися дружина, неповнолітня донька та 18-річний син.

Юрій понад 21 рік присвятив пожежно-рятувальній службі. Він пройшов шлях від пожежного до начальника караулу, брав участь у сотнях виїздів, ніс важкі чергування та рятував людей.

За відвагу й відданість справі його відзначили відзнакою Президента України "За оборону України" та нагрудними знаками "За відвагу в надзвичайній ситуації" і "Знак Пошани".

У ДСНС висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого рятувальника.

  • У Запоріжжі 20 жовтня внаслідок російського удару по складському приміщенню постраждали троє людей. Серед поранених – 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 38 і 44 роки.
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