Внаслідок російських атак є загиблі та поранені, пошкоджень зазнали об’єкти в дев’яти областях.

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Лише за цей тиждень РФ випустила по Україні близько 1600 КАБів, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних БпЛА.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, майже щодня внаслідок російських ударів гинуть і зазнають поранень люди.

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Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини загинули четверо людей, ще 22 отримали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, поранивши шістьох людей. У Харкові російські війська спочатку атакували будівельний гіпермаркет, а потім завдали повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Поранення отримали рятувальники.

Також уночі росіяни атакували теплоелектростанції, підстанції, вугільні шахти, зерносховища, торговельні центри та поштовий термінал. Загалом пошкодження зафіксували у дев’яти областях.

"Так Росія реагує на дипломатію і деізоляцію. І дуже важливо, щоб паралельно з переговорним треком не знижувалася підтримка захисників життя", – наголосив Зеленський.

Президент закликав розблокувати вже погоджені європейськими партнерами постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також продовжити підтримку української бойової авіації для захисту від реактивних "шахедів".

За словами Зеленського, оборонна допомога особливо важлива напередодні зими, адже вона допомагає зберігати життя.