На Чернігівщині через російські атаки горіла ферма, будівля та авто, є постраждалі

Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками та FPV-дронами.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Уранці ворог ударив безпілотником «Молнія» по Новгороду-Сіверському. Внаслідок атаки пошкоджено вікна багатоповерхового будинку.
Удень російські війська атакували Чернігів. Загорілася будівля, пожежу ліквідували вогнеборці. Також пошкоджено легкові та вантажні автомобілі. По медичну допомогу звернулися дві молоді жінки — у них діагностували акубаротравми.
У Корюківській громаді ворог атакував «Молніями» два населені пункти. Два влучання зафіксували на території сільськогосподарського підприємства — пошкоджено будівлю ферми.
В іншому селі безпілотник влучив у легковий автомобіль, який загорівся. Також пошкоджено вікна житлового будинку та паркан.
Крім того, протягом доби на прикордонні зафіксували 32 обстріли FPV-дронами.