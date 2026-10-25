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На Чернігівщині через російські атаки горіла ферма, будівля та авто, є постраждалі

У Чернігові через удар загорілася будівля, дві жінки звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами.

На Чернігівщині через російські атаки горіла ферма, будівля та авто, є постраждалі
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками та FPV-дронами. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Уранці ворог ударив безпілотником «Молнія» по Новгороду-Сіверському. Внаслідок атаки пошкоджено вікна багатоповерхового будинку.

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Удень російські війська атакували Чернігів. Загорілася будівля, пожежу ліквідували вогнеборці. Також пошкоджено легкові та вантажні автомобілі. По медичну допомогу звернулися дві молоді жінки — у них діагностували акубаротравми.

У Корюківській громаді ворог атакував «Молніями» два населені пункти. Два влучання зафіксували на території сільськогосподарського підприємства — пошкоджено будівлю ферми.

В іншому селі безпілотник влучив у легковий автомобіль, який загорівся. Також пошкоджено вікна житлового будинку та паркан.

Крім того, протягом доби на прикордонні зафіксували 32 обстріли FPV-дронами.

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