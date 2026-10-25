РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА. ППО збила 119 дронів

Влучання зафіксували на 15 локаціях, уламки збитих дронів упали ще на дев’яти.

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З 18:00 24 жовтня та уночі 25 жовтня, російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 92 реактивними, а також дронами S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Запуски здійснювали з напрямків Брянська, Орла, Курська та Міллерового в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 Сили ППО збили або подавили 119 ворожих безпілотників типу Shahed, зокрема 64 реактивні, "Гербера" та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Ще дев’ять ударних безпілотників залишалися в повітрі, бойова робота триває.

Влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 15 локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на дев’яти локаціях.