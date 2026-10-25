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РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА. ППО збила 119 дронів

Влучання зафіксували на 15 локаціях, уламки збитих дронів упали ще на дев’яти.

РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА. ППО збила 119 дронів
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

З 18:00 24 жовтня та уночі 25 жовтня, російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 92 реактивними, а також дронами S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Запуски здійснювали з напрямків Брянська, Орла, Курська та Міллерового в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 Сили ППО збили або подавили 119 ворожих безпілотників типу Shahed, зокрема 64 реактивні, "Гербера" та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Ще дев’ять ударних безпілотників залишалися в повітрі, бойова робота триває.

Влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 15 локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на дев’яти локаціях.

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