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Унаслідок російських атак на Дніпропетровську область упродовж доби загинули троє людей, ще 15 дістали поранень, серед них – 11-річна дівчинка. Ворог понад 20 разів атакував три райони області безпілотниками та авіабомбою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі російські війська били по райцентру, Васильківській, Славгородській, Петропавлівській та Миколаївській громадах. Пошкоджені приватні та багатоквартирний будинки, магазини, інфраструктура й автомобілі.

Унаслідок атак у Синельниковому загинули троє людей, ще 14 дістали поранень. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка, яка лікується амбулаторно. П’ятеро поранених перебувають у лікарні у важкому стані.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджений приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 50-річного чоловіка.