Головне за суботу, 24 жовтня: обстріл Синельникового, ракетний удар по Лозовій, майже 120 боєзіткнень, стрілянина в Києві

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, гуманітарна місія в Олешках. Яким запам’ятається 1704-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули троє людей, ще щонайменше 12 дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

Унаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.

П’ятьох поранених госпіталізували. Дві жінки і чоловік у тяжкому стані, після операцій пацієнтів перевезуть до обласної лікарні в Дніпрі.

Реклама

Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках. Режим тиші має розпочатися 27 жовтня о 3:00 за київським часом, повідомив в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який очолює українську переговорну групу.

Він провів онлайн-зустріч із керівницею російської переговорної групи Яною Лантратовою. Сторони обговорили організацію гуманітарної місії та підтвердили узгоджений час припинення вогню.

Під час розмови учасники також обговорили інші попередньо погоджені деталі. За словами Лубінця, сторони обмінялися інформацією та підтвердили виконання зобов’язань, передбачених попередніми домовленостями.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 жовтня на фронті від початку доби відбулося 117 боєзіткнень, найбільше атак – на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 жовтня – в новині.

24 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по складах у Лозовій Харківської області. Повідомлялося про загиблого і поранених.

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Їх госпіталізували. Допомога знадобилась ще 37-річній жінці.

45-річний чоловік помер внаслідок важких травм.

Реклама

У Харкові 24 жовтня зафіксували кілька російських ударів по Основ’янському та Індустріальному районах. Зокрема, в Основ’янському районі ворог атакував торговельний центр.

Більше інформації – в новині.

Упродовж 24 жовтня російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули дві жінки, ще четверо людей, зокрема 14-річний хлопець, дістали поранення.

Під ворожим вогнем опинилися шість районів Дніпропетровщини.

Більше інформації – в новині.

Минулого тижня Україна отримала понад 330 тонн енергетичної допомоги від міжнародних партнерів. Вантажі надійшли через хаби Міністерства енергетики України.

Допомогу надали партнери з Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Бельгії, Ірландії та Словенії.

До складу вантажів увійшли дизельні генератори, трансформатори, когенераційні установки, компоненти для вітроенергетики, теплообмінники та інше обладнання.

Докладніше – в новині.

Реклама

У Святошинському районі Києва внаслідок стрілянини загинув чоловік, ще один дістав поранення та потрапив до лікарні. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця, повідомила поліція Києва.

За попередньою інформацією, інцидент стався під час конфлікту між групою чоловіків на вулиці. У ході суперечки один з учасників дістав травматичний пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!